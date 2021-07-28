В частности, Баринову не понравилось назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. По словам актера, проблема российского футбола заключается в чиновниках, которые пытаются удержать свои должности. Также Баринов призвал РФС прислушиваться к мнению болельщиков.
"Я совершенно не понимаю решений РФС: Карпин — главный тренер национальной команды — это вообще что? Ощущение, что все действия принимаются для того, чтобы удержать свою задницу на посту как можно дольше. Никто не собирался увольнять Черчесова, пока брови не нахмурили. Проблема нашего футбола в чиновниках, которые руководят отечественным футболом. Они ни черта не понимают: ни психологию футбола, ни психологию болельщиков. Пока РФС не поймет, что надо прислушиваться к мнению болельщиков, у нас ничего не изменится", - сказал Баринов.
Напомним, что Карпин, согласно условиям контракта с РФС, будет совмещать работу в сборной и "Ростове", наставником которого является. Контракт специалиста с РФС рассчитан до конца текущего года. Предполагается возможность продления соглашения.
Источник: Sport24
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Актер Баринов раскритиковал РФС за назначение Карпина в сборную России
Известный актер, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов раскритиковал руководство РФС за принимаемые решения.
Фото: "Ростов"
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