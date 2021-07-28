Матчи Скрыть

Сделать ставку

Актер Баринов раскритиковал РФС за назначение Карпина в сборную России

Известный актер, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов раскритиковал руководство РФС за принимаемые решения.
Фото: "Ростов"
В частности, Баринову не понравилось назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. По словам актера, проблема российского футбола заключается в чиновниках, которые пытаются удержать свои должности. Также Баринов призвал РФС прислушиваться к мнению болельщиков.

"Я совершенно не понимаю решений РФС: Карпин — главный тренер национальной команды — это вообще что? Ощущение, что все действия принимаются для того, чтобы удержать свою задницу на посту как можно дольше. Никто не собирался увольнять Черчесова, пока брови не нахмурили. Проблема нашего футбола в чиновниках, которые руководят отечественным футболом. Они ни черта не понимают: ни психологию футбола, ни психологию болельщиков. Пока РФС не поймет, что надо прислушиваться к мнению болельщиков, у нас ничего не изменится", - сказал Баринов.

Напомним, что Карпин, согласно условиям контракта с РФС, будет совмещать работу в сборной и "Ростове", наставником которого является. Контракт специалиста с РФС рассчитан до конца текущего года. Предполагается возможность продления соглашения.

Источник: Sport24

Онопко сообщил, какие матчи второго тура РПЛ посетят помощники Карпина в сборной

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Баринов В Сборная России Карпин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Актер Баринов раскритиковал РФС за назначение Карпина в сборную России 1
Онопко сообщил, какие матчи второго тура РПЛ посетят помощники Карпина в сборной
Генич: не исключено, что "Локомотив" и Николич расторгнут контракт 2
Семак стал рекордсменом по числу волевых побед в должности главного тренера "Зенита"
"Получается, что сейчас он продал свою карьеру". Игонин - о возможном переходе Дриусси в клуб МЛС 4
Семак ответил на вопрос, следит ли он за Олимпийскими играми
СМИ: Месси заключит новый контракт с "Барселоной" в начале августа
Семак высказался о предстоящем матче "Зенита" с "Ростовом"
Семак рассказал, сможет ли Барриос сыграть с "Ростовом" 1
Судья ФНЛ Шимарыгин пожизненно отстранен от футбола из-за ставок на матчи
Червиченко: считаю, Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия 1
СМИ: Жиго хочет стать одним из наиболее высокооплачиваемых игроков "Спартака" 14
Стали известны все участники 1/4 финала Олимпийского футбольного турнира в Японии 8
Франция крупно проиграла Японии и покинула Олимпиаду, Мексика разгромила ЮАР
Источник: "Зенит" предлагает Азмуну новый контракт 10
Олимпиада: Аргентина с Гайчем сыграла вничью с Испанией и не вышла из группы, Египет победил Австралию
"Бавария" и "Боруссия" хотят подписать чемпиона Европы Кьезу 1
Источник: "Селтик" ведет переговоры по трансферу Джо Харта
Заболотный, Самошников и Смолов — в команде недели РПЛ по версии SofaScore. 1
СМИ: "Манчестер Сити" готов выложить 88 млн евро за Грилиша 2
Полузащитник "Барселоны" Мориба не полетел на сборы клуба из-за неподписанного контракта
Наставник "Барселоны" отказался от трансферов Ромеро и Санчеша 1
Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Азмуна из "Зенита" 5
"Локомотив" готовится к матчу против ЦСКА (фото)
Официально: Оздоев пропустит 2-3 месяца из-за травмы 6
"Зенит" показал, как команда готовится к матчу против "Ростова" (видео)
Олимпиада: Южная Корея разгромила Гондурас, Новая Зеландия вышла в плей-офф благодаря ничьей с Румынией
Матч ФНЛ между "Оренбургом" и "Факелом" пройдет без зрителей
Колесниченко объяснил, почему выбрал "Урал", а не "Уфу" и "Ротор"
Олимпиада: Германия с Кунцем не вышла из группы, Бразилия обыграла Саудовскую Аравию 3
Все новости
-