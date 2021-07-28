Федотова попросили прокомментировать данные СМИ о том, что он мог занять пост главного тренера сборной. Наставник "Сочи" в ответ сообщил, что не контактировал с РФС по вопросу возможной работы в национальной команде.
"Не знаю, что сказать. Наверное, таким образом журналисты оценили совместный труд руководства клуба, тренерского штаба и футболистов "Сочи". Чего-то мы достигли, но дел невпроворот, идем дальше. Оценивать — дело других. Были ли у меня контакты с РФС по поводу сборной? Нет", - заявил Федотов.
Напомним, что ранее на должность главного тренера сборной России был назначен Валерий Карпин. Его контракт с РФС действует до 31 декабря текущего года. Предполагается возможность продления договора. При этом Карпин будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове", наставником которого он является.
Источник: Матч ТВ
Федотов: были ли у меня контакты с РФС по поводу сборной? Нет
Наставник "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить сборную России.
Фото: "Матч ТВ"
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