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Генич: мне нравится футбол "Спартака" при Витории

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о работе Руя Витории в "Спартаке".
Фото: РИА Новости
Генич отметил, что не стоит судить о работе Витории только по первым двум турам текущего розыгрыша РПЛ. По словам комментатора, "красно-белые" пока нестабильно выступают при Витории. Вместе с тем Генич заявил, что ему нравится футбол в исполнении нынешнего "Спартака".

"Не судил бы о работе Витории исключительно по первым двум турам. При этом тренере мы видели очень разный "Спартак" — разобранный и набирающий ход в Австрии, органичный и резвый на Кубке Париматч Премьер, а также не одинаковый, если брать два матча в чемпионате России. Главный парадокс — что, играя хорошо "Спартак" не набрал очков в Казани, и победил, играя в Самаре менее качественно по сравнению с предыдущим матчем. Однако лично мне на данный момент футбол "Спартака" при Витории нравится", - сказал Генич.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Генич Витория Спартак
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