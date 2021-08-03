Пиняев: есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать - тем лучше

Пиняев заявил, что до 18 лет не может перейти в зарубежный клуб. При этом, по словам футболиста, в дальнейшем он хотел бы поиграть в Европе.
"Для тех, кто постоянно спрашивает про "Манчестер Юнайтед", отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Но я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года все может кардинально поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону", - сказал Пиняев.
Напомним, что в прошлом месяце 16-летний Пиняев перешел из "Чертаново" в "Крылья Советов". Отметим также, что ранее футболист проходил стажировку в академии "Манчестер Юнайтед".
Источник: Чемпионат
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Фото: "Крылья Советов"
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