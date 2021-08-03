Пиняев - о дебюте в РПЛ: три обводки за матч со "Спартаком" - не то, что я хотел показать

Напомним, что 16-летний Пиняев, пополнивший состав "Крыльев" в минувшем месяце после трансфера из "Чертаново", дебютировал в РПЛ в матче второго тура со "Спартаком" (0:1).
Пиняев сообщил, что недоволен своим дебютным матчем в элитном дивизионе, несмотря на хвалебные публикации в СМИ.
"Сейчас все СМИ пишут о моем "громком" дебюте — а я по большому счету ничего не сделал. Знаю, что мог лучше. Три обводки за матч — не то, что я хотел показать. Все списывают это на возраст, однако я не хочу, чтобы так было. Когда я выхожу на поле — я такой же игрок, как другие ребята. А они такие же, как я", - заявил Пиняев.
Источник: Чемпионат
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Фото: Instagram
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