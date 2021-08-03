Пиняев объяснил, почему решил перейти в "Крылья Советов"

Напомним, что в минувшем месяце Пиняев пополнил состав "Крыльев" после трансфера из "Чертаново".
По словам Сергея, он решил перейти в "Крылья Советов", чтобы получить игровую практику в РПЛ. 16-летний футболист также заявил, что ему рано переходить в команду уровня Лиги чемпионов.
"Сначала хотелось бы поиграть в команде РПЛ, где у меня будет возможность получать игровую практику. Думаю, все понимают, что в 16 лет, после одного сезона в ФНЛ я не способен решать задачи уровня Лиги чемпионов. Мне надо набираться опыта", - сказал Пиняев.
Источник: Чемпионат
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Форвард "Крыльев Советов" Сергей Пиняев высказался о решении продолжить карьеру в самарском клубе.
Фото: "Крылья Советов"
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