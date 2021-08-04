Как сообщает источник, интерес "Зенита" к 27-летнему форварду связан с потенциальным уходом из клуба Сердара Азмуна. Отмечается, что Лаборде - единственный нападающий, в котором заинтересован лично наставник петербуржцев Сергей Семак.
Отметим, что контракт Лаборде с "Монпелье" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского нападающего в 15 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
Источник: "Байер" продолжает переговоры с "Зенитом" по Азмуну
СМИ: "Зенит" вновь ведет переговоры по трансферу Лаборде
"Зенит" возобновил переговоры по трансферу форварда "Монпелье" Гаэтана Лаборде.
Фото: AFP
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