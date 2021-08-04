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Президент "Ростова": переговоры с Семиным длились не более пяти минут

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал назначение Юрия Семина на должность главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"
Арутюнянц заявил, что руководство "Ростова" сразу утвердило кандидатуру Юрия Семина. При этом "Ростов" не рассматривал других кандидатов на роль главного тренера, отметил президент клуба.

"Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали. Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России. Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание", - сообщил Арутюнянц.

Напомним, ранее стало известно, что Семин возглавил "Ростов", подписав двухлетний контракт с клубом.

Источник: Спорт-Экспресс

Семин обратился к игрокам "Ростова" при знакомстве с командой

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Теги: Арутюнянц Ростов Семин
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