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Канчельскис: скоро дойдет до того, что Зарема будет тренировать "Спартак"

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешнем положении вещей в московском "Спартаке".
Фото: Football24
Накануне "Спартак" уступил "Бенфике" со счетом 0:2 в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. После игры спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заявил, что покидает клуб. Он отметил, что устал от постоянных публичных унижений со стороны супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой.

"Федуну следовало бы запретить Зареме публично говорить о футболе. Почему она лезет во внутренние дела клуба? У нас одни девушки-эксперты. На футбольные эфиры приглашают Бузову. Скоро дойдет до такого, что Зарема будет тренировать "Спартак", а гендиректором станет Бузова", - цитирует Канчельскиса Sport24.

Ответный матч против "Бенфики" "Спартак" проведет в следующий вторник, 10 августа. Игра пройдет на "Эштадиу ду Бенфика", стартовый свисток будет дан в 22:00 мск. Главным арбитром этой встречи станет англичанин Энтони Тейлор.

В чемпионате России "красно-белые" после двух туров имеют в активе 3 очка. Подопечные Витории уступили в Казани "Рубину" (0:1) и обыграли в Самаре "Крылья Советов" (1:0). В субботу, 7 августа, "Спартак" примет "Нижний Новгород". Матч начнется в 20:00 мск.

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Теги: Канчельскис Спартак Салихова
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