"К сожалению, не могу официально подтвердить эту информацию прямо сейчас, мы ждем официального объявления. Думаю, сейчас последние шаги будут сделаны, и Макаров присоединится к нам. Это очень хороший игрок.
Денис находится в хорошей физической форме. Если все пойдет по плану, думаю, он может получить игровое время в матче против ЦСКА", - цитирует Шварца Sport24.
Ранее появилась информация, согласно которой 23-летний россиянин успешно прошел медицинское обследование для бело-голубых и заключил с клубом контракт на пять лет.
Московское дерби "Динамо" - ЦСКА пройдет 8 августа в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток матча на "ВТБ Арене" прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Шварц заявил, что Макаров может сыграть в матче против ЦСКА
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц высказался о ситуации с переходом полузащитника "Рубина" Дениса Макарова.
Фото: ФК "Рубин"
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