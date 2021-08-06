Яровинский отметил, что Кварацхелия - большой талант, и в переходах таких футболистов всегда есть много факторов. По словам спортивного директора "Рубина", реальных новостей по будущему Хвичи пока нет.
"По Хвиче, к большому сожалению для болельщиков и всех нас, больше пены, чем реальности. И нас, и самого Хвичу уже замучили всеми распросами. Кварацхелия – это алмаз, и в переходах таких игроков всегда очень много факторов. Люди сейчас сильно торопят развитие событий и хотят решений, но это бизнес, где задействованы живые люди. По нему непростая ситуация, но реальных новостей по-прежнему нет", - сказал Яровинский.
Источник: Metaratings
Спортивный директор "Рубина" высказался о ситуации с возможным трансфером Кварацхелии
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о ситуации с возможным уходом полузащитника Хвичи Кварацхелии из клуба.
Фото: РПЛ
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