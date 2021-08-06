Напомним, в концовке первого тайма встречи "железнодорожников" с командой из Башкортостана главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки видеорефери назначил пенальти в ворота красно-зеленых за фол полузащитника Дмитрия Баринова. Более того, за это нарушение правил 24-летний россиянин получил вторую желтую карточку и был удален.
"Локомотив" будет обращаться в ЭСК по поводу нескольких решений арбитра матча с "Уфой". Момент с Бариновым входит в их число", - приводит слова пресс-службы "Локо" ТАСС.
Команда Марко Николича по итогам трех туров РПЛ имеет в своем активе семь очков.
"Локомотив" обратится в ЭСК РФС по итогам матч с "Уфой"
Московский "Локомотив" после матча третьего тура Российской Премьер-Лиги против "Уфы" (1:1) обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
Фото: ФК "Уфа"
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