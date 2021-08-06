Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
1 - 1
ЛокомотивЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
1 - 1
НантЗавершен

"Локомотив" обратится в ЭСК РФС по итогам матч с "Уфой"

Московский "Локомотив" после матча третьего тура Российской Премьер-Лиги против "Уфы" (1:1) обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
Фото: ФК "Уфа"
Напомним, в концовке первого тайма встречи "железнодорожников" с командой из Башкортостана главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки видеорефери назначил пенальти в ворота красно-зеленых за фол полузащитника Дмитрия Баринова. Более того, за это нарушение правил 24-летний россиянин получил вторую желтую карточку и был удален.

"Локомотив" будет обращаться в ЭСК по поводу нескольких решений арбитра матча с "Уфой". Момент с Бариновым входит в их число", - приводит слова пресс-службы "Локо" ТАСС.

Команда Марко Николича по итогам трех туров РПЛ имеет в своем активе семь очков.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив РФС УФА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Монако" с Головиным сыграл вничью с "Нантом"
СМИ: Мбаппе покинет "ПСЖ" в случае перехода Месси 1
Источник: защитник "Эммена" Бейл близок к переходу в "Крылья Советов"
Англичанин Тэйлор назначен главным арбитром ответного матча квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" - "Спартак"
Орлов: Зарема разламывает все внутри "Спартака" 1
Месси определился с новым клубом 2
"Локомотив" обратится в ЭСК РФС по итогам матч с "Уфой"
Орлов: Жиго и Джикия - самая большая проблема "Спартака" 12
"Каждую игру "Локомотив" должен начинать с минус один". Николич высказался о судействе в РПЛ 8
Официально: Ромеро перешел в "Тоттенхэм" из "Аталанты"
Головин остался в запасе "Монако" на матч 1-го тура Лиги 1 против "Нанта" 5
Болельщица "Уфы" разделась до нижнего белья прямо во время матча РПЛ, чтобы попросить футболку Бауэра (фото) 14
Сенников: видно, что "Локомотив" борется за 1-е место и хочет в каждом матче максимально брать свои очки 1 эксклюзив
Карпин: Марио Фернандес готов играть за сборную России 25
Бывший главный тренер "Зенита" может сменить Шевченко в сборной Украины 8
Червиченко: "Локомотив" отскочил в матче с "Уфой" эксклюзив
Источник: Клаудиньо близок к переходу в "Зенит" за 15 млн евро
Телеграмные войны вокруг «Спартака»: игроки и тренер – разменные монеты. Попов и Зарема, остановитесь! 8
"Это дух команды, которая потенциально может стать чемпионом". Пабло - о "Локомотиве" после матча с "Уфой"
Стукалов: считаю, "Уфа" потеряла очки в игре с "Локомотивом"
Николич: я недоволен результатом матча с "Уфой". Ничего не хочу комментировать 4
Канчельскис: наши паспортисты сидят в золотом болоте, а Шомуродов - молодец 3
Спортивный директор "Рубина" высказался о ситуации с возможным трансфером Кварацхелии
"Локомотив" в меньшинстве добыл ничью в матче с "Уфой" 14
Карасев назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" 21
Яровинский: из-за лимита "Рубин" будет вынужден расстаться с Сайто 1
Яровинский: за дальнейшие трансферы Макарова из "Динамо" "Рубин" ничего не получит
Источник: Лесовой выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки 2
Уткин предложил Зареме и Попову свои услуги в качестве модератора дискуссии 11
Шварц высказался о переходе Макарова в "Динамо"
Все новости
-