Магкеев: в матче против "Уфы" ничья для "Локомотива" не самый плохой результат

"Получился очень тяжелый матч. Впрочем, другого мы и не ждали, серьезно готовились. Учитывая, что после первой половины счет был 0:1 и что второй тайм мы играли в меньшинстве, наверное, ничья не самый плохой результат", – передаёт слова Магкеева Metaratings.ru.
Напомним, счёт в матче открыл полузащитник "Уфы" Иванов, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки. В составе "Локомотива" последовало удаление полузащитника москвичей Баринова. Вторую половину встречи "железнодорожники" провели в меньшинстве, однако в середине заключительного тайма усилиями белорусского форварда Лисаковича гости смогли отыграть разницу в счёте. Встреча завершилась вничью (1:1).
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Фото: ФК "Локомотив"
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