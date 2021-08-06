Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Зенит
17:00
КраснодарНе начат
П1 1.5X 4.9П2 6
Арсенал Тула
17:30
Крылья СоветовНе начат
П1 3.15X 3.2П2 2.44
Спартак
20:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.48X 4.6П2 7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лион
18:00
БрестНе начат
П1 1.35X 5.8П2 7.8
Труа
22:00
ПСЖНе начат
П1 8.8X 5.6П2 1.34

Суперкубок Англии

Лестер Сити
19:15
Манчестер СитиНе начат
П1 3.9X 3.65П2 1.97

Магкеев: в матче против "Уфы" ничья для "Локомотива" не самый плохой результат

Хавбек "Локомотива" Станислав Магкеев прокомментировал итоги матча с "Уфой" в третьем туре РПЛ.

Фото: ФК "Локомотив"
"Получился очень тяжелый матч. Впрочем, другого мы и не ждали, серьезно готовились. Учитывая, что после первой половины счет был 0:1 и что второй тайм мы играли в меньшинстве, наверное, ничья не самый плохой результат", – передаёт слова Магкеева Metaratings.ru.

Напомним, счёт в матче открыл полузащитник "Уфы" Иванов, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки. В составе "Локомотива" последовало удаление полузащитника москвичей Баринова. Вторую половину встречи "железнодорожники" провели в меньшинстве, однако в середине заключительного тайма усилиями белорусского форварда Лисаковича гости смогли отыграть разницу в счёте. Встреча завершилась вничью (1:1).

"Локомотив" в меньшинстве добыл ничью в матче с "Уфой"

Николич: я недоволен результатом матча с "Уфой". Ничего не хочу комментировать

Стукалов: считаю, "Уфа" потеряла очки в игре с "Локомотивом"

Болельщица "Уфы" разделась до нижнего белья прямо во время матча РПЛ, чтобы попросить футболку Бауэра (фото)

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Магкеев Локомотив Уфа
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Главный тренер сборной Азербайджана Де Бьязи порекомендовал Белотти перейти в "Зенит"
Источник: после ухода Месси Агуэро не намерен оставаться в "Барселоне"
Червиченко – о Попове: перепалка с женщиной путем демонстрации скринов не заслуживает уважения 3
Матыцин - о Карпине: перед ним стоит архисложная задача, надеюсь, мы не ошиблись в выборе тренера
Карпин — "Ростову": Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами (видео)
"Баба-дура - горе семье". Попов опубликовал отзывы Заремы о жене Камоцци 10
Экс-хавбек "Зенита" Молло перешёл в команду из четвертого по силе дивизиона Франции
Магкеев: в матче против "Уфы" ничья для "Локомотива" не самый плохой результат
Шомуродов сделал совместный снимок с Моуринью 4
Брат владельца "ПСЖ" объявил об окончании переговоров о трансфере Месси 1
Журналист: "ПСЖ" предложил Лионелю Месси контракт на 150 млн евро сроком до 2024 года
Источник: Сергей Ребров возглавит сборную Украины 2
"Монако" с Головиным сыграл вничью с "Нантом"
СМИ: Мбаппе покинет "ПСЖ" в случае перехода Месси 5
Источник: защитник "Эммена" Бейл близок к переходу в "Крылья Советов" 1
Англичанин Тэйлор назначен главным арбитром ответного матча квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" - "Спартак"
Орлов: Зарема разламывает все внутри "Спартака" 10
Месси определился с новым клубом 8
"Локомотив" обратится в ЭСК РФС по итогам матч с "Уфой" 1
Орлов: Жиго и Джикия - самая большая проблема "Спартака" 22
"Каждую игру "Локомотив" должен начинать с минус один". Николич высказался о судействе в РПЛ 16
Официально: Ромеро перешел в "Тоттенхэм" из "Аталанты"
Головин остался в запасе "Монако" на матч 1-го тура Лиги 1 против "Нанта" 8
Болельщица "Уфы" разделась до нижнего белья прямо во время матча РПЛ, чтобы попросить футболку Бауэра (фото) 16
Сенников: видно, что "Локомотив" борется за 1-е место и хочет в каждом матче максимально брать свои очки 1 эксклюзив
Карпин: Марио Фернандес готов играть за сборную России 27
Бывший главный тренер "Зенита" может сменить Шевченко в сборной Украины 8
Червиченко: "Локомотив" отскочил в матче с "Уфой" 1 эксклюзив
Источник: Клаудиньо близок к переходу в "Зенит" за 15 млн евро
Телеграмные войны вокруг «Спартака»: игроки и тренер – разменные монеты. Попов и Зарема, остановитесь! 14
Все новости
-