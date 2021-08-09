Гаджи Гаджиев: Витория не подготовил команду. Ответственность за поражения "Спартака" на нём

"Я тренер, а не болельщик. Исхожу не из того, что мне нравится или не нравится. Такими категориями не сужу. Оцениваю готовность отдельных игроков и команды в целом. А она плохая. Игра не выстроена. Почти каждая атака соперника напрягает оборону. Значит, команда действует коллективно неправильно. И это ответственность тренера, который не подготовил команду".
Напомним, в текущем сезоне московская команда провела под руководством португальца четыре официальных матча, в которых была одержана только одна победа, трижды красно-белые терпели поражение.
Так, в РПЛ в трёх турах "Спартак" оказался сильнее соперника только однажды. Это произошло во втором матче против дебютанта премьер-лиги - самарских "Крыльев Советов". Встреча завершилась минимальной победой "Спартака". Два поражения красно-белым нанесли "Рубин" (1:0) и "Нижний Новгород (1:2).
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" завершился для московской команды неудовлетворительно. Красно-белые уступили португальцам со счётом 2:0.
Второй матч противостояния состоится 10 августа в Лиссабоне. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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Источник: bobsoccer.ru.
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Фото: ТАСС
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