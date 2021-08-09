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Гаджи Гаджиев: Витория не подготовил команду. Ответственность за поражения "Спартака" на нём

Бывший главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от игры московского "Спартака" после назначения на пост наставника команды Руя Витории.
Фото: ТАСС
"Я тренер, а не болельщик. Исхожу не из того, что мне нравится или не нравится. Такими категориями не сужу. Оцениваю готовность отдельных игроков и команды в целом. А она плохая. Игра не выстроена. Почти каждая атака соперника напрягает оборону. Значит, команда действует коллективно неправильно. И это ответственность тренера, который не подготовил команду".

Напомним, в текущем сезоне московская команда провела под руководством португальца четыре официальных матча, в которых была одержана только одна победа, трижды красно-белые терпели поражение.

Так, в РПЛ в трёх турах "Спартак" оказался сильнее соперника только однажды. Это произошло во втором матче против дебютанта премьер-лиги - самарских "Крыльев Советов". Встреча завершилась минимальной победой "Спартака". Два поражения красно-белым нанесли "Рубин" (1:0) и "Нижний Новгород (1:2).

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" завершился для московской команды неудовлетворительно. Красно-белые уступили португальцам со счётом 2:0.

Второй матч противостояния состоится 10 августа в Лиссабоне. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Гаджиев: "Спартак" что-то создаёт только с более слабыми командами. С "Бенфикой" же был круглый ноль

Экс-хавбек "Спартака" Булатов: матч красно-белых с "Бенфикой" – отражение текущего уровня российского футбола

Источник: bobsoccer.ru.

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Теги: Гаджиев Спартак Витория
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