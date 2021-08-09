"Сейчас у нас спад в футболе, но он носит циклический характер. Такой же спад был на рубеже 90-х и нулевых годов. Затем в 2000-х начался подъём, в 2005–2008 годах мы уверенно росли. Затем мы находились на вершине, чуть падали и чуть росли, а сейчас вновь падаем.
В перспективе мы не хуже Италии. У нас намного более сильная инфраструктура, экономика богаче. Но для этого необходима кардинальная перестройка всего хозяйства", – передаёт слова Геркуса Metaratings.ru.
На данный момент Россия занимает восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА с отставанием от шестой позиции, на которой располагалась ранее, в 12 баллов. Всего в активе наших команд 30 очков.
Италия находится на третьей позиции в рейтинге с 62 баллами. Расстояние до второго места, принадлежащего Англии, составляет 17 очков. Отрыв от Германии, расположившейся на четвёртой позиции - 2 балла.
Ближайшими преследователями России являются Шотландия, Австрия и Украина. Они находятся в зоне двухочкового отставания, что может вызвать откат отечественных команд в рейтинге на три позиции назад в случае неудачного выступления в нынешнем европейском сезоне.
Геркус: в футбольной перспективе Россия не хуже Италии. У нас более сильная экономика
Экс-президент московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о состоянии российского футбола.
Фото: РИА Новости
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