"Ни с одним российским клубом у меня не было прямых контактов по Габриэлю.
Ко мне обращалось крупное российское агентство с предложением устройства в один из топ-клубов России. Но это ничем не закончилось, потому что не было доказательства заинтересованности этого клуба в трансфере", — приводит слова Педросо Sport24.
В нынешнем сезоне бразильской Серии А 24-летний нападающий провел четыре матча. В них Барбоза отличился тремя забитыми мячами и результативной передачей.
Ранее бразилец долгое время принадлежал "Интеру". Однако в составе итальянцев нападающий закрепиться не мог и был вынужден отправляться в аренду. Так, Барбоза, права на которого продолжали принадлежать "Интеру", поиграл за лиссабонскую "Бенфику" и бразильские "Сантос" и "Фламенго". Последний клуб принял решение выкупить футболиста. Сумма сделки составила 17,45 млн евро.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 26 млн евро.
Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан ещё на три года.
Агент Барбозы прокомментировал возможный интерес к форварду со стороны "Зенита"
Футбольный агент Хуниор Педросо, представляющий интересы нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозы, заявил, что российские команды не обсуждали с ним возможность трансфера его подопечного.
Фото: инстаграм Габриэля Барбозы
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