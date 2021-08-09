Агент Барбозы прокомментировал возможный интерес к форварду со стороны "Зенита"

Футбольный агент Хуниор Педросо, представляющий интересы нападающего "Фламенго" Габриэля Барбозы, заявил, что российские команды не обсуждали с ним возможность трансфера его подопечного.





Фото: инстаграм Габриэля Барбозы