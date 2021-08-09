Геркус называет это мнение дилетантским и считает, что конкуренцию с легионером можно выиграть тогда, когда игрока "будут ставить в состав, на замену выпускать и так далее".
"Вот "Динамо" выпускает игроков, все говорят, какие у нас замечательные Захарян и Тюкавин, все рады до невозможности. И ведь справедливо. Вот только у кого Захарян и Тюкавин выиграли конкуренцию? Выиграли бы они конкуренцию у Кураньи или Воронина? Так что если мы снимем лимит, то молодых вообще не будет. Нынешние российские футболисты доиграют, а потом через поколение мы вообще забудем, что такое чемпионат Европы", - приводит слова Геркуса Metaratings.
Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено. Ранее в РПЛ действовал лимит по формуле "6+5", когда одновременно на поле в составе одной команды не должно было находится более 6 футболистов без российского паспорта.
Полузащитник Арсен Захарян в составе главной команды "Динамо" провел 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Сегодня появилась информация, что 18-летний футболист попал в сферу интересов немецкого "Лейпцига" и английского "Челси".
"Лейпциг" хочет подписать игрока "Динамо" Захаряна
Геркус: снимем лимит - молодых вообще не будет
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус не согласен с общественным мнением, что при высокой конкуренции с легионерами российские молодые игроки будут прогрессировать.
Фото: РИА Новости
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