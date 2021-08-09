Ткаченко: если "Брайтон" даст 50 млн евро за Сафонова, "Краснодар" его не продаст. Могу поспорить

Футбольный менеджер Герман Ткаченко рассказал, какие российские игроки, по его мнению, могли бы играть в АПЛ.

Фото: "Краснодар"