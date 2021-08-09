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Ткаченко: если "Брайтон" даст 50 млн евро за Сафонова, "Краснодар" его не продаст. Могу поспорить

Футбольный менеджер Герман Ткаченко рассказал, какие российские игроки, по его мнению, могли бы играть в АПЛ.
Фото: "Краснодар"
Ткаченко отметил, что в АПЛ по силам было бы выступать полузащитнику "Спартака" Зелимхану Бакаеву и защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Также он высказался об информации, согласно которой "Брайтон" был заинтересован в услугах вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова. По мнению менеджера, "Краснодар" ни при каких условиях не согласится продать этого игрока "Брайтону".

"Может уехать Бакаев – за счет скорости, дриблинга. Может уехать Дивеев. Сафонов и "Брайтон"? Это не утка, хорошо знаю главного скаута "Брайтона". Сафонов подходит по своим качествам этому клубу. Но Матвей в "Брайтоне" — это невозможно! "Краснодар" не продаст его никогда. Сафонов для них символ. Они могут дрогнуть, только если это будет какой-либо топ-клуб. Если "Брайтон" даст 50 миллионов евро за Сафонова, клуб его не продаст. Могу поспорить", - сказал Ткаченко.

Источник: Чемпионат

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Теги: Ткаченко Сафонов Краснодар
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