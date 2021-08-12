Агент заявил, что Рами, пребывающий в статусе свободного агента, открыт для предложений и ждет вариантов продолжения карьеры в России.
"Сейчас мы открыты для предложений, ждем вариантов из России. Адиль любит Россию и все еще заинтересован снова поиграть там", - сказал Руиз.
Напомним, что Рами перешел в "Сочи" в феврале 2020 года. В мае он покинул клуб, не проведя ни одного матча за сочинцев.
Последним клубом Рами была "Боавишта". В прошлом месяце португальский клуб и 35-летний игрок расторгли контракт.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Рами: сейчас мы открыты для предложений, ждем вариантов из России
Агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы бывшего защитника "Сочи" Адиля Рами, сообщил, что игрок готов вновь перейти в один из российских клубов.
Фото: "Боавишта"
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