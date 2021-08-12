Агент Рами: сейчас мы открыты для предложений, ждем вариантов из России

Агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы бывшего защитника "Сочи" Адиля Рами, сообщил, что игрок готов вновь перейти в один из российских клубов.

Фото: "Боавишта"