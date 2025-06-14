«У Карпина будут серьезные конкуренты в лице ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Краснодара» и «Зенита». Откуда мы знаем, получится или нет? Стоило ли дать шанс Гусеву? Думаю, об этом рано говорить. Если бы у «Динамо» были менее амбициозные задачи, тогда можно было бы дать ему проверить свои силы. Думаю, что руководство «Динамо» считало большим риском оставить главным Гусева», — заявил Аленичев «СЭ».
Валерий Карпин был назначен главным тренером московского «Динамо» с контрактом до лета 2028 года. В ближайшее время клуб объявит состав его тренерского штаба. При этом Карпин продолжает возглавлять сборную России.
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда провела четыре матча, добившись трех побед и 1 раз проиграв.
Аленичев: руководство "Динамо" посчитало большим риском оставлять Гусева главным тренером
Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».
Фото: РФС