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Навас: подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для российского футбола

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас прокомментировал возможное назначение Фабио Каннаваро главным тренером московского ЦСКА.
Фото: Getty images
«Подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для российского футбола и для ЦСКА в частности. Он футбольная легенда. Более того, его опыт и знания окажут большую помощь ЦСКА. Я уверен, что игроки многому научатся у него как у тренера и смогут сполна раскрыть свой потенциал под его руководством. Это было бы отличным подписанием для ЦСКА», — заявил Навас «Чемпионату».

Последним местом работы итальянского специалиста было загребское «Динамо», которое он возглавлял с 29 декабря 2024 года по 9 апреля 2025. Ранее чемпион мира 2006 года работал в таких командах, как саудовский «Ан-Наср», китайский «Гуанчжоу», с которым в 2019 году стал чемпионом Китая, сборная Китая, итальянские «Беневенто» и «Удинезе».

Напомним, 9 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера команды Марко Николича.

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