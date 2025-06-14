«Подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для российского футбола и для ЦСКА в частности. Он футбольная легенда. Более того, его опыт и знания окажут большую помощь ЦСКА. Я уверен, что игроки многому научатся у него как у тренера и смогут сполна раскрыть свой потенциал под его руководством. Это было бы отличным подписанием для ЦСКА», — заявил Навас «Чемпионату».
Последним местом работы итальянского специалиста было загребское «Динамо», которое он возглавлял с 29 декабря 2024 года по 9 апреля 2025. Ранее чемпион мира 2006 года работал в таких командах, как саудовский «Ан-Наср», китайский «Гуанчжоу», с которым в 2019 году стал чемпионом Китая, сборная Китая, итальянские «Беневенто» и «Удинезе».
Напомним, 9 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера команды Марко Николича.
Навас: подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для российского футбола
Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас прокомментировал возможное назначение Фабио Каннаваро главным тренером московского ЦСКА.
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