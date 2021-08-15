"Сегодня будет сложный матч. "Локомотив" - главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство. Но стоит признать, разница между командами в последних очных матчах колоссальная. Думаю, сегодня "Зенит" победит с разницей в два мяча", - сказал Петржела.
Игра 4-го тура Российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Зенитом" состоится сегодня, 15 августа. Матч пройдет на московском стадионе "РЖД Арена" и начнется в 17:30 мск.
Эти команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне. В матче за Суперкубок России-2021 подопечные Семака разгромили "железнодорожников" со счетом 3:0. А последний матч в рамках чемпионата между "Зенитом" и "Локомотивом" завершился крупной победой "сине-бело-голубых" со счетом 6:1. Та игра стала чемпионской для петербургского клуба.
В прошлом туре "Зенит" у себя дома обыграл "Краснодар" со счетом 3:2, а подопечные Николича сыграли вничью в гостях с "Уфой" (1:1). "Сине-бело-голубые" идут без потерь в нынешнем сезоне, имея в активе 9 очков. У московской команды 7 очков после 3-х игр.
Источник: Sport24
Петржела: "Локомотив" - главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Локомотивом
Фото: "Getty Images"
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