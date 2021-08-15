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Ракицкий пропустит матч с "Локомотивом" из-за повреждения

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий пропустит матч с "Локомотивом" из-за небольшого повреждения.
Фото: "Зенит"
Ракицкий не приехал в Москву на матч с "Локомотивом". Тренеры "Зенита" решили поберечь игрока, чтобы не было риска усугубить повреждение.

Новичок "Зенита" Клаудиньо приехал в Москву, но не был заявлен на матч с "Локо". Он ждет получения рабочей визы.

Матч четвертого тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит" пройдет сегодня, 15 августа, на "РЖД Арене" и начнется в 17.30 мск.

Источник: Матч ТВ

"Локомотив" - "Зенит". Малком - в стартовом составе гостей, Дзюба остался в запасе

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Теги: Ракицкий Зенит
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