Сообщается, что турецкая сторона настаивает на аренде футболиста. В условия соглашения также может быть включена опция последующего выкупа.
"Быки" отказались вести переговоры с "Коньяспором" о полноценном трансфере нападающего после окончания арендного договора. В настоящий момент контакты между клубами приостановлены, но могут быть возобновлены в случае, если турецкая сторона изменит желаемые условия сделки по футболисту.
Источник сообщает, что, помимо "Коньяспора", интерес к игроку проявляет команда итальянской Серии A - "Венеция".
Контракт Сулейманова с "Краснодаром" рассчитан до конца июня 2022 года.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги нападающий выходил на поле в составе своей команды четыре раза, результативными действиями не отметился.
В прошлом розыгрыше РПЛ Сулейманов поучаствовал в 27 матчах "Краснодара". В них футболист отличился четырьмя забитыми мячами и результативной передачей.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Краснодар" отказал турецкому клубу в трансфере Сулейманова
"Коньяспор" заинтересован в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова.
Фото: РИА Новости
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