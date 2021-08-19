По информации источника, красно-белые рассчитывали подготовить сменщика 27-летнего француза этим летом, надеясь, что футболист доиграет до конца года.
"Спартак" хотел подписать 19-летнего Марио Вушковича из хорватского "Хайдука" или 20-летнего Давида Зиму из чешской "Славии".
В планы москвичей вмешались напряженные отношения бывшего спортивного директора Дмитрия Попова и гражданской жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В итоге замена для Жиго не была подготовлена.
Сообщалось, что интерес к защитнику "Спартака" проявляет "Торино".
Источник: Eurostavka
СМИ: "Спартак" летом рассматривал Вушковича и Зиму на замену Жиго. Планы нарушил конфликт Заремы и Попова
Стало известно, кого рассматривал "Спартак" в качестве потенциальной замены защитнику Самуэлю Жиго, который может покинуть клуб из-за конфликта с бывшей женой.
Фото: Российская газета
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