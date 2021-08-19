По информации источника, 25-летний россиянин успешно прошел медицинский осмотр, после чего подписал двухлетний контракт.
Жигулев является воспитанником академии "Краснодара". Илья в нынешнем сезоне принял участие в трех матчах в Футбольной национальной лиге за вторую команду "быков", не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1 млн евро.
Источник: Sport24
СМИ: полузащитник "Краснодара" Жигулев подписал контракт с польским "Заглембе"
Польский клуб "Заглембе" усилился полузащитником "Краснодара" Ильей Жигулевым.
Фото: ФК "Краснодар"
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