Напомним, в понедельник тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в заявку не вошел. Он также остался в запасе петербургской команды на матч 4-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1).
"Я не верю в конфликт Дзюбы с Семаком. Просто в карьере у каждого хорошего футболиста бывают взлеты и падения. Дзюба своего последнего слова еще не сказал, он должен стать злее.
Уверен, уже в ближайшем туре Дзюба забьет и продолжит забивать дальше. Он точно сможет вернуться в сборную России, путь ему туда не закрыт", - цитирует Петржелу Sport24.
Дзюба не получил приглашения в сборную впервые с ноября прошлого года.
Всего в этом сезоне Дзюба провел 4 матча за "Зенит" в чемпионате России, результативными действиями не отметился.
За петербургский клуб 32-летний футболист выступает с 2015 года. Всего за "Зенит" Дзюба провел 215 матчей, забил 95 голов и сделал 61 результативную передачу.
Петржела считает, что Дзюбе по силам вернуться в сборную России
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение о спаде в игре форварда петербургского клуба Артема Дзюбы.
Фото: "Getty Images"
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