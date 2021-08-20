Бауэра попросили прокомментировать данные СМИ о заинтересованности "Спартака" в его услугах. Роберт сообщил, что слышал о варианте с переходом в московский клуб.
"Я тоже это слышал. Также я знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения. "Спартак" - это большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками", - сказал Бауэр.
Напомним, что 26-летний Бауэр перешел в "Арсенал" летом 2019 года. 1 июля текущего года немецкий защитник стал свободным агентом.
Источник: Transfermarkt
Бауэр прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Спартака"
Бывший защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр прокомментировал информацию, согласно которой им интересуется "Спартак".
Фото: РИА Новости
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