"Я не против отмены лимита, если это будет вкупе с чем-то еще. Нельзя думать, что после отмены лимита будут мгновенные результаты. Нет, так не будет. Это комплекс проблем, в том числе и по качеству легионеров, как в Англии.
Должны быть какие-то ограничения, чтобы все подряд не ехали — качество лиги точно от этого не повысится", — передаёт слова Билялетдинова Sport24.
Напомним, в настоящее время идёт обсуждение различных проектов развития положений регламента лиги о лимите.
Основным вариантом считается полная отмена ограничений по числу иностранцев на поле и в заявке. Проект уже обсуждается с представителями клубов Российской Премьер-лиги.
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Билялетдинов: после отмены лимита на легионеров в РПЛ мгновенных результатов не будет
Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров.
Фото: инстаграм Динияра Билялетдинова
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