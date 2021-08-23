Гаджиев – об отмене лимита: наш футболист должен понимать, что он - профессионал, зона его конкуренции - вся Европа

- Как вы относитесь к предложению РПЛ по отмене лимита и введению критериев качества легионеров?
- Я думаю, что это правильное решение.
Во-первых, за всё время существования лимита мы поняли, что универсальной системы, которая бы однозначно решала бы все проблемы, не существует. Ограничения вводились, чтобы российские футболисты росли, становились мастерами европейского уровня. Произошло это? Нет. Сколько наших футболистов попадает в число пятисот лучших в Европе? Полтора.
Значит, речь идёт о том, что проблема не в том, что существуют ограничения, а в том, чтобы система подготовки квалифицированных футболистов соответствовала требованиям времени, а она не соответствует требованиям. Именно поэтому мы не готовим игроков европейского уровня. Это происходит не по причине того, что они не играют в составах команд в премьер-лиге, а по причине того, что мы плохо их готовим на ранних стадиях развития. Надо повышать требования к подготавливающим тренерам и самой подготовке молодых футболистов. Ужесточать и повышать требования путём введения жестких ограничений.
В таких условиях, когда футболисты будут конкурировать с сильными, мы сможем вырастить игроков.
А наши клубы в Европе чего добиваются? Ничего, пусто. Ну пусть тогда приглашают и выступают нормально в Европе. Критерии качества должны быть обязательно. В этом смысле я поддерживаю то, о чём говорил Дюков. Нужно понимать, что это решение только одна составляющая. При этом нужно работать, нужно учить тренеров, которые будут учить игроков. Ребята же у нас не инвалиды, могут стать нормальными игроками и входить в сотню в Европе.
Если рассматривать с позиции связи времен: что было, что стало, что есть, то решение правильное, оно ужесточает требования к нашим игрокам. И правильно делает. Если ты хочешь чего-то достичь, то ты должен стремиться туда идти и быть занятым этим ежедневно. Если тебе создают условия, ты не игрок, но играешь, что дальше?
Мы получаем немотивированных игроков с низким уровнем требований к себе. Нужно менять ментальность. Я должен понимать, что я - профессиональный футболист, зона моей конкуренции - вся Европа, а не только мальчик из академии. Если такая ментальность будет существовать, то мы дойдём туда, куда нам надо. Футбол – один из самых конкурентных видов спорта. Здесь выиграть конкуренцию без максимального напряжения невозможно, а мы хотим это сделать.
Раздаются разговоры о том, что они не смогут играть в премьер-лиге, если не будет ограничений. Но нет, они смогут играть в премьер-лиге, когда их правильно будут готовить в академиях.
Ещё говорят о разрывах между лидерами и остальными. Да, такое есть. И что? А в Испании нет разрыва между "Реалом", "Барселоной" и другими? А в Германии между "Баварией" и другими? В Италии, Франции?
Это нормально, но конкуренцию всё равно нужно повышать, требования ужесточать. Лимитом мы снизили конкуренцию для игроков. Богатый клуб сможет купить талантливых игроков, ну и хорошо. Футбол – настолько демократичная и правильная игра, что при хорошей атлетической готовности, волевом настрое, хорошей организации командной игры можно оказывать достойное сопротивление даже более талантливым футболистам на другой стороне. Да, наиболее богатые клубы будут иметь преимущество, но это же будет заставлять клубы, которые находятся ниже, более качественно готовиться к играм. Поэтому я считаю, что на данном этапе снятие ограничений – нормальное и правильное решение.
Владислав Щеколдин, Rusfootball.info
Гаджиев – об отмене лимита: наш футболист должен понимать, что он - профессионал, зона его конкуренции - вся Европа
Экс-наставник пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью Rusfootball.info поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: Sportbox.ru
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