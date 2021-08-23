Гаджиев – об отмене лимита: наш футболист должен понимать, что он - профессионал, зона его конкуренции - вся Европа

Экс-наставник пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью Rusfootball.info поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Фото: Sportbox.ru