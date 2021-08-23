По информации источника, "красно-белые" рассматривают 34-летнего Владислава Игнатьева, который сейчас выступает за "Рубин".
Отмечается, что "Спартак" надеется укрепить позицию правого защитника до конца летнего трансферного окна, но переговоры с легионерами идут тяжело, поэтому москвичи обратили внимание на Игнатьева. Переговоры о контракте могут начаться в ближайшее время.
Защитник Владислав Игнатьев перед началом сезона-2021/22 подписал контракт с "Рубином" на один год. За казанский клуб он сыграл в 7 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
С 2010 по 2012 год и с 2016 по 2021 год Игнатьев защищал цвета "Локомотива". За "железнодорожников" 34-летний футболист провел 196 матчей, забил 16 голов и отдал 25 результативных передач.
Также у Владислава Игнатьева в активе 5 матчей в составе сборной России.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Спартак" интересуется Владиславом Игнатьевым
Московский "Спартак" находится в поисках футболиста на позицию правого защитника.
Фото: РПЛ
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