"Ахмат" выступил категорически против предложения о выкупе места для легионера. Зачем это надо? Сегодня начнем торговать квотами, завтра — очками, а послезавтра — уже и местами в таблице", — передаёт слова Айдамирова Sport24.
Напомним, что предложение "Зенита" заключается в том, что клуб, которому будут необходимы дополнительные места для иностранцев, сможет выкупить эту квоту у другой команды, не нуждающейся в её сохранении.
Сообщалось, что генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов уже выступил в поддержку этой идеи, однако остальные представители клубов выразили недоверия к возможной реформе.
Ранее стало известно, что президент РФС Александр Дюков заинтересован в изменении положений регламента Российской Премьер-лиги о лимите на легионеров. Он считает, что для дальнейшего развития отечественного футбола какие-либо ограничения в этой области должны быть устранены.
"Сегодня начнем торговать квотами, завтра — очками". "Ахмат" выступил против идеи "Зенита" о выкупе мест
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился мнением о предложении "Зенита" внедрить возможность выкупа мест для легионеров.
Фото: ФК "Ахмат"
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