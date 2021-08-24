Ранее эту идею на общее обсуждение вынес Российской футбольный союз. С полной отменой лимита на легионеров согласилось несколько команд, ряд других клубов предложил вариант "10+15", согласно которому в заявке команд на сезон можно будет использовать 10 легионеров (сейчас 8).
Источник: Sport24.
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Источник: ЦСКА поддержал отмену лимита на легионеров
Руководство ЦСКА выступает за отмену лимита на легионеров.
Фото: ПФК ЦСКА
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