"Пишут, что я - новый спортивный директор "Спартака"? Я не буду назначен на эту должность. Это fake news и полная чушь", - заявил Камоцци.
Отметим, что должность спортивного директора "Спартака" является вакантной. Она освободилась после ухода Дмитрия Попова, вступившего в конфликт с Заремой Салиховой - гражданской женой Федуна.
"Спартак" на данный момент пребывает на восьмом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе московской команды семь очков.
Источник: Eurostavka
Камоцци отреагировал на информацию о возможном назначении спортивным директором "Спартака"
Бывший советник владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об информации, согласно которой его могут назначить спортивным директором "красно-белых".
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!