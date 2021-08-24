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Камоцци отреагировал на информацию о возможном назначении спортивным директором "Спартака"

Бывший советник владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об информации, согласно которой его могут назначить спортивным директором "красно-белых".
Фото: "Спартак"
"Пишут, что я - новый спортивный директор "Спартака"? Я не буду назначен на эту должность. Это fake news и полная чушь", - заявил Камоцци.

Отметим, что должность спортивного директора "Спартака" является вакантной. Она освободилась после ухода Дмитрия Попова, вступившего в конфликт с Заремой Салиховой - гражданской женой Федуна.

"Спартак" на данный момент пребывает на восьмом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе московской команды семь очков.

Источник: Eurostavka

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Теги: Камоцци Спартак
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