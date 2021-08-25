Агент сообщил, что Гайтан готов продолжить карьеру в России.
"Николас открыт к предложениям из России, но в это трансферное окно предложений не поступало", - сказал Иррибарен.
Отметим, что Гайтан, ранее выступавший за "Атлетико", в июле стал свободным агентом после того, как истек срок действия его контракта с "Брагой".
Источник: Sport24
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Агент Гайтана сообщил о готовности игрока продолжить карьеру в России
Агент Хосе Рафаэль Иррибарен, представляющий интересы полузащитника Николаса Гайтана, высказался о возможном продолжении карьеры игроком в чемпионате России.
Фото: Getty Images
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