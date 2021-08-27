Семин: был ли пенальти на Алмквисте? 100%. "Ростову" не повезло, что не было VAR

Главный тренер "Ростова" Юрий Семин высказался о неназначенном пенальти за падение нападающего желто-синих Понтуса Алмквиста в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги против "Урала" (1:1).

Фото: ФК "Ростов"