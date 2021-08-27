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Семин: был ли пенальти на Алмквисте? 100%. "Ростову" не повезло, что не было VAR

Главный тренер "Ростова" Юрий Семин высказался о неназначенном пенальти за падение нападающего желто-синих Понтуса Алмквиста в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги против "Урала" (1:1).
Фото: ФК "Ростов"
На 14-й минуте встречи 22-летний швед рухнул в штрафной площади екатеринбургской команды после подката защитника Арсена Адамова.

- Был ли пенальти на Алмквисте? 100%. Нам не повезло, что сегодня не было VAR.

Когда узнали, что игра будет без VAR? Перед началом матча, - цитирует Семина Sport24.

Напомним, встреча "Урала" и "Ростова" проходила без системы видеоповторов из-за того, что технический подрядчик из-за обрыва линии связи не смог предоставить Российскому футбольному союзу доступ к сигналам камер.

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Теги: Семин Ростов Урал
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