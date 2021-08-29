"Как и вы, я не видел его в деле, не могу заранее давать оценок, но судя по тому, что слышал, он активен в отборе, любит подключаться в атаку, боец. Но на все вопросы ответит только игра.
Первые матчи за "Спартак" дадут журналистам больше информации, чем все нарезки и анализ с чужих слов. Максимилиано понимает, что попал в клуб в непростой момент, относится к этому с пониманием и готов ответить на поле", — передаёт слова Зеленова Sport24.
Напомним, "Спартак" заплатил за переход 24-летнего защитника бельгийскому клубу 2,5 млн евро. Тем не менее профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 850 тысяч евро.
Сообщалось, что футболист выбрал игровой номер "3".
Контракт с Кофрие заключён на срок до лета 2025 года.
Следует отметить, что в карьере футболиста "Спартак" станет первым зарубежным клубом за пределами Бельгии.
"Cпартак" объявил о трансфере защитника Кофрие
Кофрие: хочу помочь "Спартаку" стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут
Зеленов - об адаптации Кофрие: он понимает, что попал в клуб в непростой момент
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на переход в московскую команду защитника "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кофрие.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!