— Приоритет Кольядо — остаться в "Барселоне" и побороться за место в основной команде. Наше агентство MSSports слышало об интересе к Алексу из России, Турции и многих других европейских лиг. Однако ничего конкретного я сейчас сказать не могу, — цитирует агента "Eurostavka".
Ранее сообщалось, что ЦСКА рассчитывает арендовать вингера "Барселоны" Алекса Кольядо, которого клуб не сумел подать в заявку ни на один турнир.
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что игрока могут отправить в аренду в один из российских или турецких клубов, так как в этих странах трансферное окно ещё не закрыто.
Источник: полузащитник "Барселоны" Кольядо может перейти в ЦСКА
Агент Кольядо — об интересе ЦСКА: приоритет Кольядо — остаться в "Барселоне"
Марк Санльехи, агент полузащитника "Барселоны" Алекса Кольядо, прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!