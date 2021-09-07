Напомним, ранее СМИ сообщили, что Миранчук может пропустить от двух месяцев до полугода из-за травмы.
Шпинев отметил, что Миранчук получил повреждение раньше, теперь оно находится в запущенном состоянии. Также он призвал дождаться информацию от "Локомотива" по срокам восстановления футболиста.
"Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии. Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать. Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива", - сказал агент.
Источник: Чемпионат
Источник: Миранчук пропустит до полугода из-за травмы
Агент Антона Миранчука отреагировал на информацию о степени серьезности травмы игрока
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, высказался насчет информации о степени серьезности повреждения футболиста.
Фото: "Чемпионат"
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