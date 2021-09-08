— По Кучаеву интерес был, да. Мы сделали предложение, но на него не согласились, его не отпустили.
Он не играл, не входил в состав и мы послали своё предложение. А тут он вдруг снова начал играть. Потом уже получил травму. В общем он им нужен самим, поэтому и не отпустили, — цитирует Сайманова "Бизнес Online".
23-летний Кучаев выступает в структуре ЦСКА с 2015 года. В минувшем сезоне футболист сыграл в 25 матчах, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. По ходу текущего сезона Кучаев выходил на поле пять раз, сыграв 108 минут. Результативными действиями полузащитник не отметился.
Контракт футболиста истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.
Летнее-осеннее трансферное окно в России закрылось вчера, 7 сентября.
Гендиректор "Рубина": делали предложение по Кучаеву. ЦСКА он нужен самим,
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов подтвердил, что клуб делал предложение по полузащитнику ЦСКА Константину Кучаеву.
Фото: ПФК ЦСКА
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