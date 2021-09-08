Мхитарян — о РПЛ: разговоры о переходе есть, это не секрет

— Разговоры о переходе есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за "Рому" и хорошо себя там чувствую, — цитирует полузащитника "Матч ТВ".
32-летний Мхитарян с сентября 2019 года защищает цвета итальянской "Ромы", проведя за команду 77 матчей, забив 25 голов и отдав 21 голевую передачу.
Контракт армянского футболиста истекает следующим летом.
Ранее появлялась информация, что в услугах Мхитаряна заинтересован "Зенит".
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Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян подтвердил, что получал предложения от клубов РПЛ.
Фото: ФК "Рома"
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