Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
1 - 1
Лихтенштейн2 тайм
П1 7X 1.15П2 41
Италия
21:45
ЛитваНе начат
П1 1.04X 16П2 60
Исландия
21:45
ГерманияНе начат
П1 17X 8.2П2 1.17
Греция
21:45
ШвецияНе начат
П1 3.35X 3П2 2.44
Северная Македония
21:45
РумынияНе начат
П1 2.49X 3.15П2 3.1
Уэльс
21:45
ЭстонияНе начат
П1 1.27X 6П2 12
Беларусь
21:45
БельгияНе начат
П1 21X 8.6П2 1.14
Косово
21:45
ИспанияНе начат
П1 15X 6.8П2 1.21
Польша
21:45
АнглияНе начат
П1 6X 3.6П2 1.68
Венгрия
21:45
АндорраНе начат
П1 1.15X 8П2 20
Албания
21:45
Сан-МариноНе начат
П1 1.02X 19П2 101
Северная Ирландия
21:45
ШвейцарияНе начат
П1 5.4X 3.75П2 1.7

Мхитарян — о РПЛ: разговоры о переходе есть, это не секрет

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян подтвердил, что получал предложения от клубов РПЛ.
Фото: ФК "Рома"
— Разговоры о переходе есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за "Рому" и хорошо себя там чувствую, — цитирует полузащитника "Матч ТВ".

32-летний Мхитарян с сентября 2019 года защищает цвета итальянской "Ромы", проведя за команду 77 матчей, забив 25 голов и отдав 21 голевую передачу.

Контракт армянского футболиста истекает следующим летом.

Ранее появлялась информация, что в услугах Мхитаряна заинтересован "Зенит".

Мхитарян — о выборе Захаряна сборной России: многие его критикуют, но он вырос в России

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рома Мхитарян Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Греция - Швеция: Джордан Ларссон вновь остался в запасе, Виктор Классон - в старте
СМИ: "Милан" поборется с "Ромой" за Азмуна следующим летом
Газизов рассказал о ситуации с телевизионными правами на показ матчей РПЛ
Мхитарян — о РПЛ: разговоры о переходе есть, это не секрет
Сборная России с главным тренером Карпиным: первые впечатления. 7 ключевых различий и 3 сходства с командой Черчесова 3
Стало известно, сколько зарабатывает Вернер в "Челси"
Глава Башкирии заверил, что "Уфа" получит базового спонсора
Петржела — о дисквалификации Малкома и Клаудиньо: при таком составе "Зенита" потеря 1-2 игроков ничего не значит 4
В "Спартаке" объяснили причину ухода Мирзова в "Химки" 2
Слуцкий: с трудом представляю себе потолок зарплат в футболе 1
"Рубин" не получил ни одного предложения по Кварацхелии прошлым летом 4
В "Зените" отреагировали на запрет ФИФА в отношении Малкома и Клаудиньо 8
Источник: "Спартак" сохраняет интерес к Гомесу 2
Мхитарян — о выборе Захаряна сборной России: многие его критикуют, но он вырос в России 3
Источник: "Бенфика" запросила у "Зенита" до 80 млн евро за Силву 3
Газизов: "Уфа" хотела вернуть Данченко, но АЕК не согласился на наши условия
Гендиректор "Рубина": делали предложение по Кучаеву. ЦСКА он нужен самим,
Президент "Легиона": нам не удалось заявить Хабиба Нурмагомедова
Журналист Браун: Рангник постоянно повторял Анджорину, что тот похож на Де Брюйне 1
Источник: "Спартак" расстался с Мирзовым из-за "токсичности" игрока 21
Милонов — о запрете ФИФА в адрес Малкома и Клаудиньо: это вмешательство в суверенные дела России 7
Рыночная стоимость игроков "Зенита" 173 млн евро. У ближайшего преследователя "Спартака" — 129 6
Агент Сутормина рассказал, как Семак не отпустил игрока в "Динамо" 2
Созин: футболисты сборной России - дилетанты 8
Стало известно расписание трансляций матчей 7-го тура РПЛ 1
ФИФА запретила восьми бразильским игрокам клубов АПЛ выступать в течение пяти дней 8
Экс-игрок "Спартака" Веллитон вернулся в свой родной клуб 1
Гамула: у сборной России есть желание и настрой, но игры как таковой нет
"Зенит" не заставлял Малкома и Клаудиньо возвращаться из расположения сборной Бразилии
Помощник президента России Левитин: будем обсуждать реформу от РФС на исполкоме
Все новости
-