"Случилось разногласие в менеджменте клуба. Я думаю, сейчас будет наведен порядок и появится определенная структура. Зимой от "Спартака" можно ждать интересные трансферные решения. Все будет зависеть от тех сумм, которые будут предложены. А мы знаем, что владелец "Спартака" - очень щедрый человек", - приводит слова Маньякова Sport24.
Напомним, единственным приобретением красно-белых в минувшее трансферное окно стал 24-летний бельгийский универсальный защитник Максимилиано Кофрие. Его переход обошелся "Спартаку" в 2,5 млн евро.
Московская команда под руководством Руя Витории после шести туров располагается на десятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков.
Агент Маньяков: зимой от "Спартака" можно ждать интересные трансферы
Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал провальное трансферное окно в исполнении московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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