"Насчет интереса "Торино" к Фомину могу сказать, что интерес - это когда оффер "Торино" лежит в офисе "Динамо", этого не было.
Звонили коллеги из Европы, говорили, что "Торино" ищет игрока на эту позицию, спрашивали мое мнение. Но до конкретного предложения не дошло. Сейчас предметного интереса к Фомину нет", - приводит слова Маньякова Sport24.
Фомин - воспитанник академии "Краснодара". В "Динамо" Даниил перешел в августе 2020 года из "Уфы" за 3,5 млн евро. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний россиянин принял участие в шести матчах, в которых забил четыре мяча и получил две желтые карточки. Рыночную стоимость Фомина портал transfermarkt оценивает в 6 млн евро.
Агент Маньяков прокомментировал интерес "Торино" к Фомину
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что его коллеги из Европы спрашивали о полузащитнике московского "Динамо" и сборной России Данииле Фомине.
Фото: ФК "Динамо"
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