— Официально заявляю, что "Краснодар" приобрел Кордобу за 10,5 млн евро. Олссона мы продали за 6,3 млн, — цитирует функционера "Чемпионат".
28-летний Кордоба перешел в "Краснодар" из "Герты" в июле этого года. За шесть матчей в российском клубе колумбиец забил пять голов и отдал две голевые передачи.
26-летний Олссон также в июле перешел в бельгийский "Андерлехт". В девяти матчах за новую команду полузащитник не отметился голевыми действиями.
"Краснодар" после шести туров чемпионата России занимает седьмую строчку с девятью очками.
В "Краснодаре" рассказали о сумме трансферов Олссона и Кордобы
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг рассказал о покупке нападающего Джона Кордобы и продаже полузащитника Кристофера Олссона.
Фото: Getty Images
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