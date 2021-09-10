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СМИ: "Спартак" не стал покупать у "Рубина" Самошникова из-за высоких требований игрока по зарплате

Защитник "Рубина" Илья Самошников мог перейти в "Спартак" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, в начале августа агенты предлагали красно-белым приобрести 23-летнего россиянина. Футболист хотел получать в московском клубе 3,3 млн евро в год. Из-за высоких финансовых запросов Самошникова "Спартак" не стал рассматривать его кандидатуру.

Контракт Ильи с казанским "Рубином" рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги левый защитник принял участие в шести матчах, в которых отметился одним голом - в ворота "Спартака". Профильный портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.

Источник: Metaratings.ru



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Теги: Самошников Спартак Рубин
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