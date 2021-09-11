Ранее в СМИ появилась информация, что на футболиста претендуют команды из Чехии и Польши.
"Эта информация - слухи и абсолютная неправда. Бактиер - игрок ЦСКА, у него длительный контракт и никуда он не собирается уходить. Он восстановился после травмы и планомерно подходит к тому, чтобы получать время по состоянию здоровья. Руководство клуба на него рассчитывает, а Бактиер рассчитывает начать играть", - приводит слова Новикова Sport24.
Полузащитник Бактиер Зайнутдинов перешел в ЦСКА летом прошлого года из "Ростова". В текущем сезоне 23-летний футболист провел 2 матча в РПЛ, сыграв в общей сложности 6 минут. Всего за "армейцев" он сыграл в 27 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года, портал transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.
За сборную Казахстана Бактиер Зайнутдинов провел 18 матчей, на его счету 8 забитых мячей.
Источник: Зайнутдинов может покинуть ЦСКА зимой
Агент Зайнутдинова: Бактиер не покинет ЦСКА
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, опроверг слухи о возможном уходе своего клиента из армейского клуба.
Фото: РПЛ
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