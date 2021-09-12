- Безобразная игра с нашей стороны в первом тайме. Поэтому такой счет. Только мы виноваты в этом. По судейству не хочу ничего говорить. Команда пыталась спастись во втором тайме, но игра состоит из 90 минут, - передает слова Газизова Sport24.
"Уфа" уступила на выезде "Сочи" со счетом 1:3. После первого тайма хозяева поля выигрывали 2:0 после голов Матео Кассьерры и Кристиана Нобоа. На 50 минуте Гамид Агаларов забил ответный гол, но в концовке матча сочинцы получили численное преимущество и провели третий мяч.
Газизов - о поражении "Уфы": безобразная игра с нашей стороны в первом тайме. По судейству не хочу ничего говорить
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды от "Сочи" (1:3) в матче 7 тура РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"