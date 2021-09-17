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Губерниев: скоро нас догонят клубы из Сан-Марино и других футбольных гигантов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о игре российских клубов в еврокубках.
Фото: архив Дмитрия Губерниева
— Скоро нас догонят клубы из Сан-Марино и других футбольных гигантов.

Мы радуемся ничьей "Локомотива", потому что уже не проиграли, — рассказал Губерниев в интервью "ВсеПроСпорт".

Ранее Губерниев заявил, что уверен в возвращении в "Спартак" тренера Станислава Черчесова.

От России в еврокубках играют "Зенит" (Лига чемпионов), "Спартак" и "Локомотив" (Лига Европы).

Гаджиев: если отменят лимит на легионеров, у российских клубов будут перспективы

Губерниев: чувствую, придет Черчесов в "Спартак". Я даже знаю, какие деньги он просил


Теги: Спартак Локомотив Зенит Губерниев
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