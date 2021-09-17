— Скоро нас догонят клубы из Сан-Марино и других футбольных гигантов.
Мы радуемся ничьей "Локомотива", потому что уже не проиграли, — рассказал Губерниев в интервью "ВсеПроСпорт".
Ранее Губерниев заявил, что уверен в возвращении в "Спартак" тренера Станислава Черчесова.
От России в еврокубках играют "Зенит" (Лига чемпионов), "Спартак" и "Локомотив" (Лига Европы).
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Губерниев: чувствую, придет Черчесов в "Спартак". Я даже знаю, какие деньги он просил
Губерниев: скоро нас догонят клубы из Сан-Марино и других футбольных гигантов
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о игре российских клубов в еврокубках.
Фото: архив Дмитрия Губерниева