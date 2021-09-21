По информации источника, Фукс, с большей долей вероятности, вернется на поле в ноябре. Отмечается, что сейчас 22-летний футболист занимается индивидуально в зале. По срокам восстановления Хердура Магнуссона прогнозов нет.
Защитник Бруно Фукс перешел в ЦСКА летом прошлого года за 8 млн евро из бразильского "Интернасьонала". За армейский клуб 22-летний футболист провел 1 матч - в прошлом сезоне он провел 12 минут в матче с "Ахматом" (3:0). Контракт бразильца рассчитан до лета 2025 года, портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.
Летом 2021 года Фукс стал победителем Олимпийских игр в Токио, не разу не выйдя на поле.
Источник: РБ Спорт
Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернется на поле в ноябре
Защитник ЦСКА Бруно Фукс продолжает восстанавливаться после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА