Напомним, основное время этой встречи завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти Кузнецов отбил все четыре удара, при этом один удар судья заставил перебить. "Уфа" победила со счетом 2:0 в серии и набрала 2 очка.
"Во время первых двух ударов прыгнул в один угол. Когда шел третий игрок бить, подумал, что трижды в один угол точно не ударят. И прыгнул в другой. На чуйке. Только когда их вратарь подошел к мячу, я стоял до конца. А так - все наугад", - приводит слова Кузнецова Sport24.
"Легион-Динамо" провел последний матч на стадии группового этапа Кубка России. Махачкалинский клуб набрал 1 очко в 2-х матчах и потерял шансы на выход в следующую стадию. "Уфа" в третьем туре сыграет в гостях против "Алании", матч состоится в конце октября. Владикавказский клуб лидирует в группе 6, имея в активе 3 очка.
"Все пенальти отбил наугад, кроме удара их голкипера". Вратарь "Уфы" Кузнецов - о матче с "Легион-Динамо"
Голкипер "Уфы" Алексей Кузнецов прокомментировал свою игру в матче 2-го тура элитного группового этапа Кубка России с "Легион-Динамо".
Фото: ФК "Уфа"